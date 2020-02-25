В Великобритании указали на главные риски 5G-покрытия

Первые испытания безопасности базовых станций 5G, которые прошли в Великобритании, показали, что уровень радиации находятся на "мельчайших долях" безопасных пределов. Внедрение сверхбыстрой мобильной связи 5G вызвало некоторые опасения, что новые мачты передачи могут быть опасны для людей.

Но Ofcom, регулятор Великобритании, не обнаружил никаких идентифицируемых рисков в своих первых тестах с момента внедрения технологии 5G. Наибольший результат, который они обнаружили для полосы 5G, составил 0,039% от рекомендуемого предела воздействия. Эти ограничения установлены Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), что означает неионизирующий тип, который не повреждает ДНК и клетки.

Испытания охватывали 16 мест в 10 городах Великобритании, где были установлены мобильные базовые станции с поддержкой 5G. В рамках испытаний измерялась напряженность электромагнитного поля (ЭМП).

Результаты исследования имеют некоторый эффект - ряд местных советов на юго-западе Англии проголосовали за "запрет 5G", хотя не ясно, имеют ли они право остановить развертывание. Чиновники требуют доказательств, что 5G безопасен.

Ofcom измеряет электромагнитные излучения от вышек мобильной связи с 2003 года. Но все четыре крупных британских сети запустили 5G в прошлом году, что заставило Ofcom протестировать эту полосу. Тем временем Всемирная организация здравоохранения классифицировала радиочастотное излучение как "возможное канцерогенное". Это относит его к той же категории, что и маринованные овощи или тальк, но это не так опасно, как алкоголь или переработанное мясо.

Как сообщало издание "Комментарии", коронавирус замедлил развитие технологии 5G.



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