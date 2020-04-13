Специалисты по кибербезопасности обнаружили самый мощный в истории ботнет

Исследователи нашли бот-сеть, которая похожа на Qbot и Mirai, но значительно превышает их в плане мощности. В среду исследователи из компании по кибербезопасности Bitdefender сообщили, что новый ботнет, получивший название "dark_nexus", включает в себя ряд функций и возможностей, которые выходят за рамки тех, которые обычно присутствуют в современных ботнетах.

Ботнеты - это сети компьютеров, продуктов Интернета вещей (IoT) и мобильных устройств, которые были взломаны и порабощены основным контроллером. Вместе эти устройства могут использоваться для выполнения распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS), массового запуска спам-кампаний и многого другого.



Dark_nexus, названный так из-за строк, напечатанных на его баннере, имеет кодовые ссылки как на Mirai, так и на Qbot, но команда по кибербезопасности говорит, что большинство функций ботнета являются оригинальными. Dark_nexus существует уже три месяца, и за это время было выпущено три разные версии. Портал Honeypots сообщил, что к ботнету подключено не менее 1372 ботов, большинство из которых находятся в Китае, Республике Корея, Таиланде и Бразилии.

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