В Нидерландах неизвестные атаковали вышки сотовой связи 5G

Теории заговора вокруг вышек сотовой связи 5G набирают новых оборотов. Нидерланды стали очередной страной, которая пострадала от нападений на вышки сотовой связи 5G. Это происходит на фоне диких теорий, которые рассказывают, что новая сеть связана с распространением коронавируса.



Агентство по безопасности и борьбе с терроризмом правительства Нидерландов обвинило "экстремистов" в "различных инцидентах" вокруг вышек радиовещания, включая поджоги и саботаж. При этом полиция Нидерландов обращает внимание, что такие действия не только не помогут остановить коронавирус, но и создают дополнительные риски, поскольку нарушается связь с экстренными службами.

Власти Нидерландов напрямую не связывали эти атаки с необоснованными теориями, которые говорят о влиянии сети 5G на распостранение коронавируса. В свою очередь, британские власти поспешили назвать эти теории "полным мусором", связывая их с нападениями на вышки сотовой связи.

Ходят слухи, что сторонники теории заговора разделились во мнении относительно того, является ли 5G-сеть фактической причиной заражения или только усугубляет распространение пандемии, ослабляя иммунную систему человека.



Как сообщало издание "Комментарии", граждане Великобритании уничтожают вышки 5G.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!