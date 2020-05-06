Подумай дважды: Twitter внедряет оригинальную функцию

Социальная сеть Twitter тестирует новый инструмент модерации, который заставляет пользователей дважды подумать, прежде чем отправлять оскорбительный ответ. Это последняя попытка компании справиться с широко распространенными преследованиями, от которых страдают пользователи данной платформы.

Пользователи социальной сети, которые используют "язык ненависти", будут получать сообщение с рекомендацией отредактировать свой ответ перед публикацией. Разработчики функции не обрисовали в общих чертах, какие сообщения будут сопровождаться подобными рекомендациями. Для начала новая функция появится только для пользователей iOS на время тестирования.

Идея особенно актуальна в наши дни, поскольку компании сталкиваются с проблемой проведения онлайн-модерации с уменьшением количества сотрудников из-за пандемии коронавируса.





Согласно действующим правилам Twitter, каждый пользователь может делать публикации, которые даже могут считаться провокационными, но при этом не нарушают правила пользования. Это дает возможность многим пользователям свободно оскорблять других людей и провоцировать конфликты.

Как сообщало издание "Комментарии", основатель Twitter Джек Дорси пожертвует на борьбу с коронавирусом один миллиард долларов.

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