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Подумай дважды: Twitter внедряет оригинальную функцию

С помощью новой функции Twitter попытается вернуть общение пользователей в цивилизованное русло

сегодня, 16:37
Автор:

• Зинченко Павел

Подумай дважды: Twitter внедряет оригинальную функцию

Социальная сеть Twitter тестирует новый инструмент модерации, который заставляет пользователей дважды подумать, прежде чем отправлять оскорбительный ответ. Это последняя попытка компании справиться с широко распространенными преследованиями, от которых страдают пользователи данной платформы.

Пользователи социальной сети, которые используют "язык ненависти", будут получать сообщение с рекомендацией отредактировать свой ответ перед публикацией. Разработчики функции не обрисовали в общих чертах, какие сообщения будут сопровождаться подобными рекомендациями. Для начала новая функция появится только для пользователей iOS на время тестирования.

Идея особенно актуальна в наши дни, поскольку компании сталкиваются с проблемой проведения онлайн-модерации с уменьшением количества сотрудников из-за пандемии коронавируса.

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Согласно действующим правилам Twitter, каждый пользователь может делать публикации, которые даже могут считаться провокационными, но при этом не нарушают правила пользования. Это дает возможность многим пользователям свободно оскорблять других людей и провоцировать конфликты. 

Как сообщало издание "Комментарии", основатель Twitter Джек Дорси пожертвует на борьбу с коронавирусом один миллиард долларов.


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Источник: https://www.nbc12.com/2020/05/06/twitter-testing-harmful-language-prompt/
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