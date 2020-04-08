Основатель Twitter Джек Дорси пожертвует на борьбу с коронавирусом $1 млрд — почти треть своего состояния

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси пообещал пожертвовать один миллиард долларов личных средств на борьбу с распространением пандемии коронавируса Covid-19 во всем мире. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

Джек Дорси рассказал, что точная сумма его пожертвования составляет 997 818 354 доллара — это равняется примерно 28% от всего его состояния. Предприниматель также добавил, что оставшиеся средства после победы над пандемией коронавируса будут направлены на здравоохранение и образование для девочек. Основатель Twitter решил заниматься благотворительностью публично, чтобы быть примером для других.

Фонд Билла Гейтса выделил 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом еще 27 января. Марк Цукерберг вместе с женой и благотворительным фондом Гейтса направили 25 миллионов долларов на исследования для борьбы с коронавирусом еще 27 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", Берни Сандерс покинул предвыборную президентскую гонку, а кандидатом от Демократической партии США теперь будет Джо Байден.

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