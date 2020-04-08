Основатель Twitter Джек Дорси пожертвует на борьбу с коронавирусом $1 млрд — почти треть своего состояния

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Основатель социальной сети Twitter Джек
Дорси пообещал пожертвовать один миллиард долларов личных средств на борьбу с
распространением пандемии коронавируса Covid-19 во всем мире. Об этом он сообщил в своем официальном
аккаунте в Twitter.
Джек Дорси рассказал, что точная сумма его пожертвования
составляет 997 818 354 доллара — это равняется примерно 28% от всего
его состояния. Предприниматель также добавил, что оставшиеся средства после
победы над пандемией коронавируса будут направлены на здравоохранение и
образование для девочек. Основатель Twitter решил заниматься
благотворительностью публично, чтобы быть примером для других.
Фонд Билла Гейтса выделил 10 миллионов долларов на борьбу с
коронавирусом еще 27 января. Марк Цукерберг вместе с женой и благотворительным
фондом Гейтса направили 25 миллионов долларов на исследования для борьбы с
коронавирусом еще 27 марта.
Как сообщал портал "Комментарии", Берни Сандерс покинул предвыборную президентскую гонку, а кандидатом от Демократической партии США
теперь будет Джо Байден.
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