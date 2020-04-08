Берни Сандерс покинул президентскую гонку. Кандидатом от демократов будет Байден

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Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс покинул
президентскую гонку. Теперь единственным кандидатом от демократов остался Джо
Байден, который, скорее всего, и будет оппонентом действующего президента США
Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году. Об этом сообщили в New York Times.
Дональд Трамп представляет Республиканскую партию США, и
многие эксперты прогнозируют ему легкую победу на выборах в этом году и второй
президентский срок. Но Джо Байден провел сильную предвыборную кампанию внутри
своей партии, так что точные результаты можно будет узнать только в ноябре 2020
года или даже позже — зависит от пандемии коронавируса.
Очевидно, что теперь одним из решающих факторов в
предвыборной кампании станет украинский вопрос — дело компании Burisma и
сына демократического кандидата Хантера Байдена, показания Виктора Шокина и
другие факторы сыграют решающую роль в этих выборах президента в США.
Но для начала за океаном должны победить пандемию
коронавируса Covid-19.
В США на момент публикации болеют 405 тысяч человек, из которых 13 тысяч умерли,
а 22 тысячи выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", в мире более 300 тысяч человек вылечились от коронавируса.
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