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Берни Сандерс покинул президентскую гонку. Кандидатом от демократов будет Байден

Джо Байден будет конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году

8 апреля 2020, 19:21
Автор:

• Антон Корнилов

Берни Сандерс покинул президентскую гонку. Кандидатом от демократов будет Байден

Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс покинул президентскую гонку. Теперь единственным кандидатом от демократов остался Джо Байден, который, скорее всего, и будет оппонентом действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году. Об этом сообщили в New York Times.

Дональд Трамп представляет Республиканскую партию США, и многие эксперты прогнозируют ему легкую победу на выборах в этом году и второй президентский срок. Но Джо Байден провел сильную предвыборную кампанию внутри своей партии, так что точные результаты можно будет узнать только в ноябре 2020 года или даже позже — зависит от пандемии коронавируса.

Очевидно, что теперь одним из решающих факторов в предвыборной кампании станет украинский вопрос — дело компании Burisma и сына демократического кандидата Хантера Байдена, показания Виктора Шокина и другие факторы сыграют решающую роль в этих выборах президента в США.

Но для начала за океаном должны победить пандемию коронавируса Covid-19. В США на момент публикации болеют 405 тысяч человек, из которых 13 тысяч умерли, а 22 тысячи выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", в мире более 300 тысяч человек вылечились от коронавируса.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/04/08/us/politics/bernie-sanders-drops-out.html
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