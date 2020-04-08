Более 1,4 млн заболевших, 81,5 тыс. смертей и более 300 тыс. выздоровевших: статистика коронавируса Covid-19

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Вчера, 6 апреля, число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире
перевалило за 1,4 миллиона человек. Точное число на момент публикации составляет
1 419 126. Статистика преодолела "круглые" цифры также в количестве
умерших и выздоровевших — их уже более 80 тысяч и 300 тысяч соответственно.
Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Лидером антирейтинга остаются США — 391 665 заболевших.
В Испании заболели более 140 тысяч человек, а в Италии — более 135 тысяч
человек. По числу смертей "лидирует" Италия — 17 127. На втором и третьем
местах Испания и США — 13 912 и 12 561 смертей соответственно.
Во всем мире продолжают болеть более миллиона человек.
Больше всего в США, Италии и Испании. На момент публикации в Украине заболели
1462 человека, из которых 25 выздоровели, а 45 умерли.
Как сообщал портал "Комментарии", в благотворительном концерте от Всемирной организации здравоохранения примут участие Билли Айлиш,
Элтон Джон, Леди Гага, Пол Маккартни и многие другие знаменитости.
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