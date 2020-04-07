В благотворительном концерте от ВОЗ примут участие Билли Айлиш, Элтон Джон, Леди Гага и другие

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Всемирная организация здравоохранения совместно с Global Citizen анонсировали
проведение благотворительного музыкального онлайн-концерта под названием "One World: Together at Home" (перевод — "Один мир:
Вместе дома") в поддержку медицинских работников, которые борются с
распространением коронавируса Covid-19
во всем мире. Об этом сообщили в Instagram организации Global Citizen.
На концерте выступят Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом,
Леди Гага, Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Андреа Бочелли, Крис Мартин
из Coldplay, Эдди
Веддер из Pearl Jam,
Билли Джо Армстронг из Green Day,
Lizzo и
многие другие.
Концерт пройдет 18 апреля в режиме онлайн. Посмотреть его
можно будет по американским телеканалам ABC, CBS,
NBC или на
онлайн-платформах Amazon Prime Video,
Apple, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и
других.
Ведущие — Джимми Киммел, Джимми Фэллон, Стивен Кольбер. На
концерте также будут присутствовать Приянка Чопра, Дэвид Бэкхем и Керри
Вашингтон.
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