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В благотворительном концерте от ВОЗ примут участие Билли Айлиш, Элтон Джон, Леди Гага и другие

На концерте ВОЗ, который пройдет онлайн уже 18 апреля, будет много знаменитостей

7 апреля 2020, 23:42
Автор:

• Антон Корнилов

В благотворительном концерте от ВОЗ примут участие Билли Айлиш, Элтон Джон, Леди Гага и другие

Всемирная организация здравоохранения совместно с Global Citizen анонсировали проведение благотворительного музыкального онлайн-концерта под названием "One World: Together at Home" (перевод — "Один мир: Вместе дома") в поддержку медицинских работников, которые борются с распространением коронавируса Covid-19 во всем мире. Об этом сообщили в Instagram организации Global Citizen.

На концерте выступят Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом, Леди Гага, Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Андреа Бочелли, Крис Мартин из Coldplay, Эдди Веддер из Pearl Jam, Билли Джо Армстронг из Green Day, Lizzo и многие другие.

Концерт пройдет 18 апреля в режиме онлайн. Посмотреть его можно будет по американским телеканалам ABC, CBS, NBC или на онлайн-платформах Amazon Prime Video, Apple, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и других.

Ведущие — Джимми Киммел, Джимми Фэллон, Стивен Кольбер. На концерте также будут присутствовать Приянка Чопра, Дэвид Бэкхем и Керри Вашингтон.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B-pYgY4lxEQ/
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