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В Тернополе школьники купили респираторы для врачей из денег на выпускной

Ученики 11-В класса Тернопольской школы №3 решили помочь врачам

7 апреля 2020, 23:29
Автор:

• Антон Корнилов

В Тернополе школьники купили респираторы для врачей из денег на выпускной

Одиннадцатиклассники из Тернопольской специализированной школы №3 с углубленным изучением иностранных языков решили помочь украинским врачам и купили для них респираторы из денег на выпускной. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

Ученики 11-В класса решили провести благотворительную акцию "Детям от детей" и передали Городской детской больнице благотворительную помощь. В Тернопольском городском совете рассказали, что школьники купили 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для дезинфицирующих растворов для сотрудников инфекционного отделения детской городской коммунальной больницы.

На запрос hromadske в городском совете ответили, что школьники потратили около 25 тысяч гривень, а часть денег даже взяли из отложенных на празднование своего выпускного.

На момент публикации в Украине коронавирусом Covid-19 заболели 1462 человека, из них 45 умерли и 28 выздоровели.

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Источник: https://www.facebook.com/Ternopil.rada/posts/2975801785833020
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