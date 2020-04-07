Днепр закрывает въезд с 8 апреля

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Специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации природного характера местного уровня решила запретить въезд в Днепр
для транспорта из других регионов страны и транзитного транспорта. Об этом
сообщили в пресс-службе на сайте Днепровского городского совета.
Ограничения не коснутся жизнеобеспечения города. В Днепр
смогут въезжать транспортные средства, которые привозят продовольственные товары.
Запрет начнет действовать уже завтра, 8 апреля, и продлится до особого
распоряжения или завершения общенационального карантина, который недавно был
продлен до 24 апреля.
Патрульная полиция, сотрудники Государственной службы по
чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия будут контролировать въезд машин
в город: проверять транспортные средства, мерять температуру тела пассажиров и
водителей. В случае повышенной температуры предусмотрена немедленная
госпитализация.
Как сообщал портал "Комментарии", США обвинили главу Всемирной организации здравоохранения в подыгрывании Китаю и помощи в сокрытии
пандемии коронавируса Covid-19.
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