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Днепр закрывает въезд с 8 апреля

Ограничения на въезд в Днепр не коснутся жизнеобеспечения города

7 апреля 2020, 21:29 698
Автор:

• Антон Корнилов

Днепр закрывает въезд с 8 апреля

Специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня решила запретить въезд в Днепр для транспорта из других регионов страны и транзитного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе на сайте Днепровского городского совета.

Ограничения не коснутся жизнеобеспечения города. В Днепр смогут въезжать транспортные средства, которые привозят продовольственные товары. Запрет начнет действовать уже завтра, 8 апреля, и продлится до особого распоряжения или завершения общенационального карантина, который недавно был продлен до 24 апреля.

Патрульная полиция, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия будут контролировать въезд машин в город: проверять транспортные средства, мерять температуру тела пассажиров и водителей. В случае повышенной температуры предусмотрена немедленная госпитализация.

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Источник: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/37727/iz-8-kvitnya-do-dnipra-zaboroneno-vizd-transportu-z-inshih-regioniv-ukraini-okrim-togo-yakij-zalucheno-do-zhittezabezpechennya-mista-speckomisiya
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