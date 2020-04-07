США обвинили главу ВОЗ в помощи Китаю по сокрытию коронавируса

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США обвинили главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в том,
что Всемирная организация здравоохранения несколько месяцев никак не
реагировала на вспышку коронавируса Covid-19, пока китайские власти пытались скрыть масштабы
пандемии. Об этом сообщили The Babel.
Эфиопский чиновник без медицинского образования (экс-глава Минздрава и МИД Эфиопии) стал главой ВОЗ вместо доктора Маргарет Чан в 2017 году. Три года назад организацию обвиняли в политизированности, бюрократии и бездействии в период эпидемии Эболы в Африке в 2013-2016 годах.
Основные обвинения к первому главе Всемирной организации
здравоохранения без медицинского образования основаны на бездействии, восхвалении успехов Китая в борьбе с
коронавирусом, призывах не ограничивать транспортное сообщение с Китаем и
запоздалом объявлении чрезвычайной ситуации.
По мнению аналитиков, Эфиопия сильно зависит от китайских
инвестиций, а сам Тедрос занял свой пост благодаря влиянию Китая в ООН, из-за
чего глава ВОЗ теперь "играет" в сторону Китая в условиях пандемии.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир
Зеленский обратился к народу.
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