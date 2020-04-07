США обвинили главу ВОЗ в помощи Китаю по сокрытию коронавируса

США обвинили главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в том, что Всемирная организация здравоохранения несколько месяцев никак не реагировала на вспышку коронавируса Covid-19, пока китайские власти пытались скрыть масштабы пандемии. Об этом сообщили The Babel.

Эфиопский чиновник без медицинского образования (экс-глава Минздрава и МИД Эфиопии) стал главой ВОЗ вместо доктора Маргарет Чан в 2017 году. Три года назад организацию обвиняли в политизированности, бюрократии и бездействии в период эпидемии Эболы в Африке в 2013-2016 годах.

Основные обвинения к первому главе Всемирной организации здравоохранения без медицинского образования основаны на бездействии, восхвалении успехов Китая в борьбе с коронавирусом, призывах не ограничивать транспортное сообщение с Китаем и запоздалом объявлении чрезвычайной ситуации.

По мнению аналитиков, Эфиопия сильно зависит от китайских инвестиций, а сам Тедрос занял свой пост благодаря влиянию Китая в ООН, из-за чего глава ВОЗ теперь "играет" в сторону Китая в условиях пандемии.

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