Обращение Зеленского: новые самолеты с тестами, Пасха, планы на лето и угрозы мэрам за самодеятельность

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Также Зеленский сообщил, что на этой неделе ожидается
прибытие как минимум 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят в
Украину тест-системы ПЛР, экспресс-тесты, аппараты ИВЛ, маски и респираторы. В
планах доставить в Украину 50 миллионов масок, наращивать отечественное
производство. На этой неделе начнется изготовление собственных тест-систем ПЛР.
Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок.
Президент напомнил о необходимости носить маску в
общественных местах. Также при выходе на улицу нужно иметь документ,
удостоверяющий личность, чтобы полиция могла проверить, не должны ли вы быть на
самоизоляции или в обсервации.
"Сегодня наше государство действует настолько жестко,
насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны
с большинством стран Европы и мира", — заявил Зеленский.
Также Владимир Александрович обратил внимание на ситуацию с
мэром Запорожья, который нарушил постановление правительства и запустил в городе
общественный транспорт. СБУ и МВД уже отреагировали, а президент пригрозил
остальным мэрам незамедлительными реакциями в случае нарушения приказов власти.
Глава государства рассказал, что 78% случаев коронавируса Covid-19 в Украине — это люди
младше 60 лет, потому что пенсионеры соблюдают самоизоляцию. По словам
президента, формула проста: будете дома — будете здоровы.
"Тот, кто считает, что ему не 70, а значит он в
безопасности, что у него какой-то особенный иммунитет, а поэтому можно не
носить маску, не мыть руки с мылом, не придерживаться дистанции и вообще можно
не сидеть дома, тот сильно ошибается и рискует", — заявил Зеленский.
Напоследок Владимир Александрович рассказал, что Пасху
украинцы, скорее всего, проведут дома в кругу семьи. А также предложил воспринимать
карантин как челлендж: чтобы у всех было нормальное человеческое лето (с морем,
путешествиями, мороженым и загаром), а не лето самоизоляции, нужно немного побыть
дома и не допустить распространение коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии", премьер Шмыгаль
анонсировал ослабление карантина в середине мая — украинцы смогут ходить на
работу в масках.
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