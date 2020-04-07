Обращение Зеленского: новые самолеты с тестами, Пасха, планы на лето и угрозы мэрам за самодеятельность

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Основной посыл обращения — посидеть дома сейчас, чтобы обеспечить себе нормальное лето. Также назвал ограничительные меры адекватными и призвал придерживаться их, а не "строить из себя обиженных детей".

Также Зеленский сообщил, что на этой неделе ожидается прибытие как минимум 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят в Украину тест-системы ПЛР, экспресс-тесты, аппараты ИВЛ, маски и респираторы. В планах доставить в Украину 50 миллионов масок, наращивать отечественное производство. На этой неделе начнется изготовление собственных тест-систем ПЛР. Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок.

Президент напомнил о необходимости носить маску в общественных местах. Также при выходе на улицу нужно иметь документ, удостоверяющий личность, чтобы полиция могла проверить, не должны ли вы быть на самоизоляции или в обсервации.

"Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира", — заявил Зеленский.

Также Владимир Александрович обратил внимание на ситуацию с мэром Запорожья, который нарушил постановление правительства и запустил в городе общественный транспорт. СБУ и МВД уже отреагировали, а президент пригрозил остальным мэрам незамедлительными реакциями в случае нарушения приказов власти.

Глава государства рассказал, что 78% случаев коронавируса Covid-19 в Украине — это люди младше 60 лет, потому что пенсионеры соблюдают самоизоляцию. По словам президента, формула проста: будете дома — будете здоровы.

"Тот, кто считает, что ему не 70, а значит он в безопасности, что у него какой-то особенный иммунитет, а поэтому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не придерживаться дистанции и вообще можно не сидеть дома, тот сильно ошибается и рискует", — заявил Зеленский.

Напоследок Владимир Александрович рассказал, что Пасху украинцы, скорее всего, проведут дома в кругу семьи. А также предложил воспринимать карантин как челлендж: чтобы у всех было нормальное человеческое лето (с морем, путешествиями, мороженым и загаром), а не лето самоизоляции, нужно немного побыть дома и не допустить распространение коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер Шмыгаль анонсировал ослабление карантина в середине мая — украинцы смогут ходить на работу в масках.

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