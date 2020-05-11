Илон Маск написал новый пост на русском языке, в котором назвал экс-министра труда США "скучным идиотом"

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Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон
Маск отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего министра труда США
Роберта Райха, который решил прокомментировать новость о планах компании Tesla судиться
с властями по поводу запрета возобновления производства в условиях карантина.
"Илон Маск угрожает оставить людей без работы, если ему не
позволят рисковать их здоровьем в условиях карантина. Капитализм в худшем своем
виде", — написал бывший министр труда США в ответ на обещания Илона Маска
перенести штаб-квартиру и завод компании Tesla из Калифорнии в другой штат.
В ответ на это обвинение Илон Маск назвал Роберта Райха сначала "идиотом" на русском языке, а потом извинился и уточнил, что имел ввиду "скучный идиот".
Это не первая выходка Илона Маска в Twitter. В 2018 году он написал о
возможной приватизации компании Tesla,
за что был оштрафован на 20 миллионов долларов за публикацию "заведомо ложной
финансовой информации", которая привела к изменениям цен на акции компании.
В 2019 году Маск заключил договор с Комиссией по ценным
бумагам США, по которому обязан согласовывать с юристами свои публикации о
финансах компании Tesla.
При этом в 2020 году Илон Маск назвал цену акций Tesla "неоправданно
высокой", из-за чего они потеряли в цене, а стоимость компании снизилась на 15 миллиардов долларов.
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