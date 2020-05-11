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Илон Маск написал новый пост на русском языке, в котором назвал экс-министра труда США "скучным идиотом"

Это не первая публикация Илона Маска на русском языке

сегодня, 14:15
Автор:

• Антон Корнилов

Илон Маск написал новый пост на русском языке, в котором назвал экс-министра труда США "скучным идиотом"

Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего министра труда США Роберта Райха, который решил прокомментировать новость о планах компании Tesla судиться с властями по поводу запрета возобновления производства в условиях карантина.

"Илон Маск угрожает оставить людей без работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем в условиях карантина. Капитализм в худшем своем виде", — написал бывший министр труда США в ответ на обещания Илона Маска перенести штаб-квартиру и завод компании Tesla из Калифорнии в другой штат.

В ответ на это обвинение Илон Маск назвал Роберта Райха сначала "идиотом" на русском языке, а потом извинился и уточнил, что имел ввиду "скучный идиот".

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Это не первая выходка Илона Маска в Twitter. В 2018 году он написал о возможной приватизации компании Tesla, за что был оштрафован на 20 миллионов долларов за публикацию "заведомо ложной финансовой информации", которая привела к изменениям цен на акции компании.

В 2019 году Маск заключил договор с Комиссией по ценным бумагам США, по которому обязан согласовывать с юристами свои публикации о финансах компании Tesla. При этом в 2020 году Илон Маск назвал цену акций Tesla "неоправданно высокой", из-за чего они потеряли в цене, а стоимость компании снизилась на 15 миллиардов долларов.


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Источник: https://comments.ua
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