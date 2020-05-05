Компания Tesla подешевела на 15 млрд долларов из-за высказываний Илона Маска

Tesla Inc. Резко сократила капитализацию, причиной чего стал основатель компании Илон Маск. Так, по итогам биржевых торгов, которые прошли в пятницу, 1 мая, акции Tesla подешевели на 10% и под закрытие торгов показали стоимость в 701,32 доллара. Совокупно, капитализация упала на 15 млрд и достигла 130 млрд долларов.

Ранее Tesla опубликовала финансовый отчет за первый квартал текущего года, который показал более сильные позиции, чем ожидалось. После чего Илон Маск написал в Twitter, что считает стоимость акций завышенной. Эта информация повлияла на ход торгов, в результате чего только за один день Tesla подешевела на 15 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая сеть Starlink компании выйдет на публичную бета-версию примерно через шесть месяцев.

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