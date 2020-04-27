Спутниковый интернет Илона Маска начнет тестироваться через полгода

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что спутниковая сеть Starlink компании выйдет на публичную бета-версию примерно через шесть месяцев.

Сеть по-прежнему будет неполной. Business Insider сообщает, что SpaceX надеется запустить еще тысячи спутников в ближайшие годы. Но бета-тестирование станет первой попыткой проверить, может ли Starlink надежно передавать интернет-услуги из космоса. Если это сработает, это может помочь улучшить доступ к широкополосной связи и сократить разрыв в цифровых технологиях.

Starlink остается спорным проектом среди ученых, которые обеспокоены тем, что запуск десятков тысяч спутников может помешать астрономам проводить исследования или даже стать минным полем для космических кораблей, пытающихся покинуть планету. Но SpaceX приложила усилия, чтобы смягчить эти опасения, изменив высоту, на которой спутники вращаются вокруг Земли, и нанеся покрытия, которые делают их более тусклыми, если смотреть с земли.

Компания SpaceX в настоящее время запустила всего 420 из 12 тысяч запланированных спутников Starlink на орбиту. Она планирует достичь этих показателей в течении ближайшего десятилетия, сообщает Business Insider. Из-за этого ограниченного масштаба бета-тестирование обеспечит широкополосный доступ только в некоторые части мира, согласно сообщению Илона Маска.

Как сообщало издание "Комментарии", спутники Илона Маска были сфотографированы в космосе.

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