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Спутники Илона Маска были сфотографированы в космосе

Поезд спутников Starlink был запечатлен одним из астронавтов на МКС

сегодня, 14:14
Автор:

• Зинченко Павел

Спутники Илона Маска были сфотографированы в космосе

Астронавт на Международной космической станции сделал уникальную фотографию спутников Starlink компании SpaceX. Фотография была сделана в космосе, когда спутники проносились мимо МКС.

Поезд спутников Starlink, которые были сфотографированы, является пятым запуском спутников компании SpaceX. Джонатан Макдауэлл, астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, поделился визуализацией данных о местонахождении спутников Starlink, когда была сделана фотография.

Starlink - это план SpaceX по созданию сети из примерно 12 000 малых спутников для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. В прошлом году компания запустила 360 спутников Starlink и намерена начать предлагать ограниченное обслуживание на ранних этапах позднее в этом году.

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Успешная реализация этого проекта сделает компанию крупнейшим в мире спутниковым оператором по количеству космических аппаратов. Если SpaceX сможет преодолеть технологические проблемы, связанные с созданием и распространением этой услуги, компания с оптимизмом сможет смотреть на свой потенциальный спрос и доход.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск в мае заявил журналистам, что Starlink может приносить доход в 30 миллиардов долларов в год - или примерно в 10 раз больше, чем годовой доход, который он ожидает от своего основного ракетного бизнеса.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск лично испытал спутниковый интернет Starlink.


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Источник: https://www.cnbc.com/2020/04/20/astronaut-spots-spacex-starlink-satellites-from-space-station.html
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