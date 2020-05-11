Ericsson повысила прогноз по глобальному росту пользователей 5G

Компания Ericsson, которая занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования, заявила, что до 2025 года технологии 5G будут использовать 2,8 млрд человек во всем мире. При этом, согласно предыдущему прогнозу, ожидалось, что таких будет 2,5 млрд человек. Об этом пишет Reuters..



Глава отдела стратегического маркетинга Ericsson Патрик Керволл заявил, что прогноз на 2020 год также будет повышен, правда, не рассказал, сколько пользователей будет в нынешнем году.

Телекоммуникационный сектор является одним из немногих, где в условиях активного распространения коронавируса наблюдается активный рост. С учетом того, что многие люди сейчас вынуждены оставаться дома и работать из дому, обстановка внутри отрасли остается относительно стабильной.

На сегодняшний день основными конкурентами компании Ericsson на телекоммуникационном рынке являются компании Nokia и Huawei. Ранее в Ericsson прогнозировали, что до конца 2020 года темпы внедрения 5G будут значительно выше распространения LTE. Ожидается, что к 2025 году 29% пользователей мобильных технологий будут работать в сетях 5G.

Ранее "Комментарии" писали, что всемирно известная технологическая компания Apple в качестве интерактива в рамках своей популярной ежегодной конференции для разработчиков WWDC предложила всем желающим студентам самостоятельно с нуля создать новое приложение и получить за это уникальные награды от компании.

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