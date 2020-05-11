Apple объявила конкурс для студентов с уникальными призами

Всемирно известная технологическая компания Apple в качестве интерактива в рамках своей популярной ежегодной конференции для разработчиков WWDC предложила всем желающим студентам самостоятельно с нуля создать новое приложение и получить за это уникальные награды от компании. Об этом сообщили в издании Forbes.

Конкурс Apple получил название Swift Student Challenge. В нем смогут поучаствовать студенты-разработчики, которым придется создать мини-приложение на языке программирования Swift. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 мая включительно.

Представители компании Apple рассказали, что победители получат уникальную эксклюзивную куртку с символикой WWDC 2020 и набор значков. При этом фотографии или хотя бы изображения призов организаторы не показали.

Победителей будут оценивать по уровню креативности и актуальности созданного приложения. Каждый проект от участника должен не групповым, а личным.

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