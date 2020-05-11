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Apple объявила конкурс для студентов с уникальными призами

Студенты должны самостоятельно с нуля создать приложение

сегодня, 19:54
Автор:

• Антон Корнилов

Apple объявила конкурс для студентов с уникальными призами

Всемирно известная технологическая компания Apple в качестве интерактива в рамках своей популярной ежегодной конференции для разработчиков WWDC предложила всем желающим студентам самостоятельно с нуля создать новое приложение и получить за это уникальные награды от компании. Об этом сообщили в издании Forbes.

Конкурс Apple получил название Swift Student Challenge. В нем смогут поучаствовать студенты-разработчики, которым придется создать мини-приложение на языке программирования Swift. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 мая включительно.

Представители компании Apple рассказали, что победители получат уникальную эксклюзивную куртку с символикой WWDC 2020 и набор значков. При этом фотографии или хотя бы изображения призов организаторы не показали.

Победителей будут оценивать по уровню креативности и актуальности созданного приложения. Каждый проект от участника должен не групповым, а личным.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple анонсировала новый Macbook Pro на 13 дюймов с обновленной клавиатурой.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/bensin/2020/05/10/apple-exec-on-wwdc20-going-virtual-and-new-student-coding-competition/#5786eefb7cce
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