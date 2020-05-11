Apple объявила конкурс для студентов с уникальными призами

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Всемирно известная технологическая компания Apple в
качестве интерактива в рамках своей популярной ежегодной конференции для
разработчиков WWDC предложила всем желающим студентам самостоятельно с нуля
создать новое приложение и получить за это уникальные награды от компании. Об
этом сообщили в издании Forbes.
Конкурс Apple получил название Swift Student Challenge. В
нем смогут поучаствовать студенты-разработчики, которым придется создать
мини-приложение на языке программирования Swift. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 мая
включительно.
Представители компании Apple рассказали, что победители получат
уникальную эксклюзивную куртку с символикой WWDC 2020 и набор значков. При этом фотографии или хотя бы
изображения призов организаторы не показали.
Победителей будут оценивать по уровню креативности и
актуальности созданного приложения. Каждый проект от участника должен не
групповым, а личным.
Как сообщал портал "Комментарии", Apple анонсировала новый
Macbook Pro на 13 дюймов с обновленной клавиатурой.
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