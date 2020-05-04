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Apple анонсировала новый Macbook Pro на 13 дюймов

В ноутбуке установлен новый процессор и обновлена клавиатура

сегодня, 16:40
Автор:

• Антон Корнилов

Apple анонсировала новый Macbook Pro на 13 дюймов

Сегодня, 4 мая, компания Apple анонсировала выход обновленной модели ноутбука Macbook Pro на 13 дюймов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании Apple.

Обновленный ноутбук получил новые четырехядерные процессоры Intel десятого поколения, а также новую клавиатуру Magic Keyboard. В ней установлен механизм "ножницы", как в обновленных в 2020 году моделях Macbook Air и Macbook Pro на 16 дюймов, вместо проблемной "бабочки" в старых моделях. Также на клавиатуру вернулась клавиша Esc, изменилось расположение стрелок, появился Touch ID и Touch Bar.

Среди прочего увеличен объем внутренней накопительной памяти — теперь в минимальной версии 256 ГБ памяти. Есть также версии на 512 ГБ и 1 ТБ, а еще возможность установить SSD-накопитель объемом до 4 ТБ.

В компании Apple заявили, что производительность в новом Macbook увеличилась в 2,8 раза по сравнению с прошлой версией, а новый графический процессор работает до 80% быстрее, чем в ноутбуке предыдущего поколения.

Цена версии в минимальной комплектации — 1299 долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", новые модели iPhone в этом году выйдут на месяц позже обычного.


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Источник: https://www.apple.com/shop/buy-mac/macbook-pro/13-inch
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