Apple анонсировала новый Macbook Pro на 13 дюймов

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Сегодня, 4 мая, компания Apple анонсировала выход обновленной
модели ноутбука Macbook Pro на 13 дюймов. Соответствующая информация опубликована на
официальном сайте компании Apple.
Обновленный ноутбук получил новые четырехядерные процессоры Intel десятого
поколения, а также новую клавиатуру Magic Keyboard. В ней установлен механизм "ножницы", как в обновленных
в 2020 году моделях Macbook Air и Macbook Pro на 16 дюймов, вместо проблемной "бабочки" в старых моделях.
Также на клавиатуру вернулась клавиша Esc, изменилось расположение стрелок, появился Touch ID и Touch Bar.
Среди прочего увеличен объем внутренней накопительной памяти
— теперь в минимальной версии 256 ГБ памяти. Есть также версии на 512 ГБ и 1
ТБ, а еще возможность установить SSD-накопитель объемом до 4 ТБ.
В компании Apple заявили, что производительность в новом Macbook увеличилась
в 2,8 раза по сравнению с прошлой версией, а новый графический процессор
работает до 80% быстрее, чем в ноутбуке предыдущего поколения.
Цена версии в минимальной комплектации — 1299 долларов.
Как сообщал портал "Комментарии", новые модели iPhone в
этом году выйдут на месяц позже обычного.
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