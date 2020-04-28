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Новые модели iPhone в этом году выпустят на месяц позже — WSJ

В 2020 году Apple планирует представить 4 модели iPhone

сегодня, 17:16
Автор:

• Антон Корнилов

Новые модели iPhone в этом году выпустят на месяц позже — WSJ

Технологическая компания Apple из Калифорнии отложила на месяц массовое производство новых iPhone в 2020 году, из-за чего новинки выйдут в магазинах как минимум на месяц позже запланированной изначально даты. Об этом сообщили в издании The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в компании Apple.

Распространение пандемии коронавируса Covid-19 повлияло на потребительский спрос по всему миру и производство гаджетов в Азии — центре поставок современной техники. Каждый год компания Apple проводит свою основную презентацию iPhone в сентябре и запускает активное производство еще в начале лета, чтобы уже к августу обеспечить необходимые запасы.

Но в этом году компания будет производить основную долю своих смартфонов с июля по сентябрь, из-за чего стандартный график сместится в среднем на месяц. Не исключено, что презентация и выпуск устройств на рынок тоже могут пройти на месяц позже. Хотя представители компании Apple отказались от комментариев.

В 2020 году компания Apple планирует представить четыре модели новых iPhone с поддержкой нового стандарта мобильной связи 5G. Среди них будут 2 бюджетные и 2 флагманские модели на 5,4, 6,7 и 6,1 дюйма.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple представила бюджетный iPhone SE по цене от 400 долларов.


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Источник: https://www.wsj.com/articles/apple-delays-mass-production-of-2020-flagship-iphones-11587984138?mod=hp_lead_pos3
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