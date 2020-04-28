Новые модели iPhone в этом году выпустят на месяц позже — WSJ

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Технологическая компания Apple из Калифорнии отложила на месяц
массовое производство новых iPhone в 2020 году, из-за чего новинки выйдут в магазинах как
минимум на месяц позже запланированной изначально даты. Об этом сообщили в
издании The Wall Street Journal
со ссылкой на собственные источники в компании Apple.
Распространение пандемии коронавируса Covid-19 повлияло на потребительский
спрос по всему миру и производство гаджетов в Азии — центре поставок
современной техники. Каждый год компания Apple проводит свою основную презентацию iPhone в
сентябре и запускает активное производство еще в начале лета, чтобы уже к
августу обеспечить необходимые запасы.
Но в этом году компания будет производить основную долю
своих смартфонов с июля по сентябрь, из-за чего стандартный график сместится в
среднем на месяц. Не исключено, что презентация и выпуск устройств на рынок
тоже могут пройти на месяц позже. Хотя представители компании Apple отказались
от комментариев.
В 2020 году компания Apple планирует представить четыре модели
новых iPhone с поддержкой нового стандарта мобильной связи 5G. Среди них будут 2 бюджетные
и 2 флагманские модели на 5,4, 6,7 и 6,1 дюйма.
Как сообщал портал "Комментарии", Apple представила
бюджетный iPhone SE по цене от 400 долларов.
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