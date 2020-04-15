Apple представила новый iPhone SE за $400: как iPhone 8, только лучше

Сегодня, 15 апреля, компания Apple представила новый бюджетный iPhone SE 2020 года за 400 долларов, который по дизайну очень похож на iPhone 8 2017 года. Соответствующая информация с подробными характеристиками опубликована на официальном сайте компании Apple.

Новинка получила самый новый процессор Apple A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и iPhone 11 Pro (Max) 2019 года. По дизайну iPhone SE 2020 выглядит как iPhone 8 — экран 4,7 дюйма, стеклянная задняя крышка, одна камера, кнопка "Домой" и сканер отпечатков пальцев Touch ID.

В iPhone SE 2020 установлена камера на 12 мегапикселей, как основная в iPhone 11. Также есть поддержка портретного режима для задней и фронтальной камер. Основная камера поддерживает функцию Smart HDR и съемку видео в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду.

Среди прочего поддержка беспроводной зарядки, двух сим-карт (вторая — eSIM), а также черный, белый и красный цвета. Ценник стартует с 400 долларов за версию на 64 ГБ. 450 долларов — 128 ГБ, 550 долларов — 256 ГБ. В Украине будет дороже. В продажу поступит с 24 апреля. Все покупатели новинки получат годовую подписку на сервис фильмов и сериалов Apple TV+.

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