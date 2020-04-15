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99-летний британец собрал для врачей $5 млн за ходьбу вокруг дома

В конце апреля Том Мур будет праздновать свой 100-летний юбилей

сегодня, 17:33
Автор:

• Антон Корнилов

99-летний британец собрал для врачей $5 млн за ходьбу вокруг дома

Британский ветеран Том Мур, которому исполнилось уже 99 лет, собрал около 5 миллионов долларов для врачей, пока просто ходил вокруг своего дома. Об этом сообщили в издании BBC.

Пожилой мужчина запустил акцию по сбору средств для Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) и борьбы с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Он планировал собрать всего 1200 долларов (или 1000 фунтов стерлингов), но сумма пожертвований превысила все ожидания.

Идея акции Мура в том, что он должен 100 раз обойти свой 25-метровый двор. Ему сложно передвигаться, а усложняет задачу условие — он должен сделать это до своего 100-летнего юбилея в конце апреля.

Более 170 тысяч человек по всему миру решили поддержать инициативу пенсионера и отправили деньги для врачей Национальной системы здравоохранения Великобритании. Ветеран пообещал направить их на помощь медицинским сотрудникам. Также он рассказал, что если мир прошел через другие трудности, которые уже стали историей, то сможет победить и этот вирус.

Как сообщал портал "Комментарии", в Индии толпы людей вышли на улицы в ожидании завершения карантина, но это было ошибкой.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52290744
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