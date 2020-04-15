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В Индии толпы людей вышли на улицы в ожидании завершения карантина. Но это было ошибкой

Премьер-министр Индии анонсировал продление карантина до 3 мая

сегодня, 01:29
Автор:

• Антон Корнилов

В Индии толпы людей вышли на улицы в ожидании завершения карантина. Но это было ошибкой В Индии бесчисленные толпы людей вышли на улицы в ожидании завершения карантина в стране из-за пандемии коронавируса Covid-19, но полиция применила силу, чтобы разогнать их. Об этом сообщили в издании BBC.

Карантин в Индии должен был закончиться уже 15 апреля, поэтому люди вышли на улицы и сформировались в толпу возле железнодорожной станции. Они ожидали завершения карантина и хотели вернуться домой.

Однако премьер-министр Индии анонсировал продление карантина в стране до 3 мая, а министр внутренних дел Индии поручил полиции разогнать нарушителей карантина.

Очевидно, что толпы людей не знали о вероятном продлении карантина в стране и просто хотели попасть домой при первой возможности. Но оппозиционные политики попытались повернуть ситуацию в свою пользу и заявили о протестах из-за потери работы.

Карантин в Индии объявили 24 марта и закрыли большинство заведений и предприятий. Ограничения должны были закончиться 15 апреля, но теперь могут быть продлены до 3 мая.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52284653
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