В Индии толпы людей вышли на улицы в ожидании завершения карантина. Но это было ошибкой

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Карантин в Индии должен был закончиться уже 15 апреля,
поэтому люди вышли на улицы и сформировались в толпу возле железнодорожной
станции. Они ожидали завершения карантина и хотели вернуться домой.
Однако премьер-министр Индии анонсировал продление карантина
в стране до 3 мая, а министр внутренних дел Индии поручил полиции разогнать
нарушителей карантина.
Очевидно, что толпы людей не знали о вероятном продлении
карантина в стране и просто хотели попасть домой при первой возможности. Но
оппозиционные политики попытались повернуть ситуацию в свою пользу и заявили о
протестах из-за потери работы.
Карантин в Индии объявили 24 марта и закрыли большинство
заведений и предприятий. Ограничения должны были закончиться 15 апреля, но
теперь могут быть продлены до 3 мая.
Как сообщал портал "Комментарии", Египет запустил бесплатные онлайн-экскурсии по достопримечательностям.
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