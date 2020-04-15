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Египет запустил бесплатные онлайн-экскурсии по достопримечательностям

Виртуальные туры позволяют посетить музеи прямо из дома

сегодня, 01:20
Автор:

• Антон Корнилов

Египет запустил бесплатные онлайн-экскурсии по достопримечательностям

Для сохранения исторического и культурного наследия страны, а также в качестве поддержки карантина в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 Министерство по делам древностей Египта запустило серию бесплатных виртуальных экскурсий по гробницам и другим достопримечательностям страны. Об этом Министерство по делам древностей Египта сообщило в социальной сети Twitter.

Для онлайн-посещения уже доступны восемь локаций, среди которых гробница фараонов Рамсеса V и Рамсеса VI, некрополь Бени-Хасан, синагога Бен Эзра, катакомбы Ком эль-Шукафа, красный монастырь, гробница Мэнни, гробница царицы Мересанх III и мечеть-медресе султана Баркук.

Виртуальные экскурсии созданы на основе 3D-моделей достопримечательностей из множества различных снимков. Формат такой экскурсии напоминает изучение улиц на картах Google. Каждый онлайн-гость может свободно передвигаться по достопримечательности, а также приближать и отдалять камеру для детального изучения.

Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире почти 2 миллиона человек заболели коронавирусом Covid-19.


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Источник: https://twitter.com/TourismandAntiq/status/1249759570072928256
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