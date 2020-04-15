Египет запустил бесплатные онлайн-экскурсии по достопримечательностям

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6862.37
ETH/USD
158.56
LTC/USD
41.23
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Для сохранения исторического и культурного наследия страны,
а также в качестве поддержки карантина в условиях распространения пандемии
коронавируса Covid-19
Министерство по делам древностей Египта запустило серию бесплатных виртуальных
экскурсий по гробницам и другим достопримечательностям страны. Об этом
Министерство по делам древностей Египта сообщило в социальной сети Twitter.
Для онлайн-посещения уже доступны восемь локаций, среди
которых гробница фараонов Рамсеса V и Рамсеса VI, некрополь Бени-Хасан, синагога Бен
Эзра, катакомбы Ком эль-Шукафа, красный монастырь, гробница Мэнни, гробница
царицы Мересанх III и
мечеть-медресе султана Баркук.
Виртуальные экскурсии созданы на основе 3D-моделей достопримечательностей из
множества различных снимков. Формат такой экскурсии напоминает изучение улиц на
картах Google. Каждый онлайн-гость
может свободно передвигаться по достопримечательности, а также приближать и
отдалять камеру для детального изучения.
Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире почти 2 миллиона человек заболели коронавирусом Covid-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости