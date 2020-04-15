Почти 2 млн заболевших и более 125 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

По состоянию на полночь с 14 на 15 апреля во всем мире зафиксировано почти 2 миллиона заболевших коронавирусом Covid-19, а именно 1 990 717. При этом из них почти 126 тысяч человек умерли, а 467 тысяч выздоровели. Продолжают болеть почти 1,4 миллиона человек по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — 610 тысяч человек. Второе и третье места занимают Испания и Италия соответственно — 172 тысячи и 162 тысячи заболевших. На четвертом месте Франция, где болеют 143 тысячи, а на пятом — Германия, где болеют 131 тысяча человек.

По числу смертей лидируют тоже США — 25 830. На втором и третьем местах Италия и Испания соответственно — 21 067 и 18 056. На четвертом месте Франция, где от коронавируса умерли 15 729 человек, а на пятом — Великобритания, где от коронавируса умерли 12 107 человек.

Больше всего выздоровевших в Китае, Германии, Испании, Иране и США. В Украине на момент публикации 3372 заболевших, из которых 98 человек умерли, а 119 выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Киева разрабатывают программу выхода из карантина.

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