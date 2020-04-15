Власти Киева разрабатывают программу выхода из карантина

Власти Киева разрабатывают специальную программу постепенного выхода столицы из режима строгих ограничений — карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации на официальном сайте со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко в эфире телеканала Украина-24.

По словам Кличко, ситуация с завершением карантина и снятие ограничительных мер в Киеве полностью зависит от того, как украинцы проведут Пасху и сколько заболевших зафиксируют после праздников.

"Наша главная задача — не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", — заявил глава КГГА.

Также Кличко добавил, что столичные власти будут рассматривать вопрос об ослаблении карантина, если спустя неделю после Пасхи количество больных будет снижаться. Но в случае роста числа заболевших коронавирусом в Украине ограничения могут даже усилить.

По словам мэра столицы, он общался с эпидемиологами по всему миру, но даже они не смогли дать прогнозов о пике заболеваемости в Киеве в частности и в Украине в целом. Самое главное, как сказал Кличко, придерживаться введенных правил, чтобы пик пандемии в нашей стране пошел без коллапса медицинской системы.

Как сообщал портал "Комментарии", почти 30 украинских банков будут проводить реструктуризацию кредитов украинцев и объявлять кредитные каникулы.

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