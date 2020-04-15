Власти Киева разрабатывают программу выхода из карантина

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Власти Киева разрабатывают специальную программу
постепенного выхода столицы из режима строгих ограничений — карантина. Об этом
сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации на
официальном сайте со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко в эфире
телеканала Украина-24.
По словам Кличко, ситуация с завершением карантина и снятие
ограничительных мер в Киеве полностью зависит от того, как украинцы проведут
Пасху и сколько заболевших зафиксируют после праздников.
"Наша главная задача — не допустить вспышки заболевания. И
мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", — заявил
глава КГГА.
Также Кличко добавил, что столичные власти будут
рассматривать вопрос об ослаблении карантина, если спустя неделю после Пасхи
количество больных будет снижаться. Но в случае роста числа заболевших
коронавирусом в Украине ограничения могут даже усилить.
По словам мэра столицы, он общался с эпидемиологами по всему
миру, но даже они не смогли дать прогнозов о пике заболеваемости в Киеве в
частности и в Украине в целом. Самое главное, как сказал Кличко, придерживаться
введенных правил, чтобы пик пандемии в нашей стране пошел без коллапса
медицинской системы.
Как сообщал портал "Комментарии", почти 30 украинских банков
будут проводить реструктуризацию кредитов украинцев и объявлять кредитные
каникулы.
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