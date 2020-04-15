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Почти 30 банков будут реструктуризировать кредиты украинцев из-за карантина — НБУ

Национальный банк Украины зафиксировал замедление кредитования населения

сегодня, 00:15
Автор:

• Антон Корнилов

Почти 30 банков будут реструктуризировать кредиты украинцев из-за карантина — НБУ

Почти 30 украинских банков публично заявили, что будут проводить реструктуризацию кредитов украинцев из-за карантина в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

В пресс-службе рассказали, что банки продолжают объявлять кредитные каникулы на период карантина и публично объявили о реструктуризации кредитов.

Также Национальный банк Украины зафиксировал замедление кредитования физических лиц. В годовом измерении по итогам марта банки выдали на 27% больше кредитов, а количество кредитов для бизнеса с начала 2020 года увеличилось всего на 3,6%.

Представители НБУ рассказали, что предприниматели из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 ожидают сокращение производства и продаж. А больше всего пострадал бизнес услуг. Поэтому дальнейшее развитие ситуации, в том числе и в банковской и кредитной сферах, полностью зависит от темпов сдерживания и завершения пандемии, а также от продолжительности карантина как минимум на территории Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Amazon создаст 75 тысяч рабочих мест из-за повышения спроса на онлайн-заказы в условия карантина по всему миру из-за пандемии коронавируса.


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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2547628335451323
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