Почти 30 банков будут реструктуризировать кредиты украинцев из-за карантина — НБУ

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Почти 30 украинских банков публично заявили, что будут
проводить реструктуризацию кредитов украинцев из-за карантина в условиях
распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка
Украины.
В пресс-службе рассказали, что банки продолжают объявлять
кредитные каникулы на период карантина и публично объявили о реструктуризации
кредитов.
Также Национальный банк Украины зафиксировал замедление
кредитования физических лиц. В годовом измерении по итогам марта банки выдали
на 27% больше кредитов, а количество кредитов для бизнеса с начала 2020 года
увеличилось всего на 3,6%.
Представители НБУ рассказали, что предприниматели из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19 ожидают
сокращение производства и продаж. А больше всего пострадал бизнес услуг. Поэтому
дальнейшее развитие ситуации, в том числе и в банковской и кредитной сферах,
полностью зависит от темпов сдерживания и завершения пандемии, а также от
продолжительности карантина как минимум на территории Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", Amazon создаст 75 тысяч рабочих мест из-за повышения спроса на онлайн-заказы в условия карантина по
всему миру из-за пандемии коронавируса.
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