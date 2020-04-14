Amazon создаст 75 тыс рабочих мест из-за повышения спроса на онлайн-заказы

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Представители компании Amazon рассказали, что компания планирует
нанять еще 75 тысяч человек для работы из-за повышения спроса на онлайн-заказы
в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.
Среди новых вакансий будут водители, сотрудники складов и
многие другие профессии. В компании рассказали о случаях заражения
коронавирусом среди сотрудников, поэтому Amazon начнет раздавать всем сотрудникам
защитные маски для лица и измерять температуру.
Некоторые чиновники призывают Amazon закрыть
склады, но в компании тем временем пытаются закрыть пробелы в штате в условиях
рекордного уровня безработицы в США. Для привлечения новых сотрудников в Amazon решили
добавить 2 доллара к минимальным 15 долларам в час к заработной плате
американских сотрудников до конца апреля.
В компании планируют потратить более 500 миллионов долларов
для повышения зарплаты сотрудникам в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии", первый заместитель Кличко
Николай Поворозник уличен в получении взятки в размере 125 тысяч долларов.
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