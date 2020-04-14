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Amazon создаст 75 тыс рабочих мест из-за повышения спроса на онлайн-заказы

Компания планирует потратить 500 млн долларов на повышение зарплат

14 апреля 2020, 23:32
Автор:

• Антон Корнилов

Amazon создаст 75 тыс рабочих мест из-за повышения спроса на онлайн-заказы

Представители компании Amazon рассказали, что компания планирует нанять еще 75 тысяч человек для работы из-за повышения спроса на онлайн-заказы в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

Среди новых вакансий будут водители, сотрудники складов и многие другие профессии. В компании рассказали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников, поэтому Amazon начнет раздавать всем сотрудникам защитные маски для лица и измерять температуру.

Некоторые чиновники призывают Amazon закрыть склады, но в компании тем временем пытаются закрыть пробелы в штате в условиях рекордного уровня безработицы в США. Для привлечения новых сотрудников в Amazon решили добавить 2 доллара к минимальным 15 долларам в час к заработной плате американских сотрудников до конца апреля.

В компании планируют потратить более 500 миллионов долларов для повышения зарплаты сотрудникам в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", первый заместитель Кличко Николай Поворозник уличен в получении взятки в размере 125 тысяч долларов.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-amazon-com/amazon-to-add-75000-jobs-as-online-orders-surge-during-lockdowns-idUSKCN21V1DK?il=0
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