Amazon создаст 75 тыс рабочих мест из-за повышения спроса на онлайн-заказы

Представители компании Amazon рассказали, что компания планирует нанять еще 75 тысяч человек для работы из-за повышения спроса на онлайн-заказы в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

Среди новых вакансий будут водители, сотрудники складов и многие другие профессии. В компании рассказали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников, поэтому Amazon начнет раздавать всем сотрудникам защитные маски для лица и измерять температуру.

Некоторые чиновники призывают Amazon закрыть склады, но в компании тем временем пытаются закрыть пробелы в штате в условиях рекордного уровня безработицы в США. Для привлечения новых сотрудников в Amazon решили добавить 2 доллара к минимальным 15 долларам в час к заработной плате американских сотрудников до конца апреля.

В компании планируют потратить более 500 миллионов долларов для повышения зарплаты сотрудникам в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", первый заместитель Кличко Николай Поворозник уличен в получении взятки в размере 125 тысяч долларов.

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