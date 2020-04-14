Первый заместитель Кличко Николай Поворозник уличен в получении взятки $125 тысяч

Сегодня, 14 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины уличили первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника в получении взятки. Его подозревают в требовании взятки в размере 125 тысяч долларов. Об этом сообщили в издании ТСН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации издания, чиновник пытался получить неправомерную выгоду в обмен на решение по согласованию градостроительных условий и ограничений. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали посредника после получениям им взятки в размере 60 тысяч долларов.

Также ТСН сообщили, что посредник действовал по указанию Николая Поворозника в целях получения денежных средств. Планировалось получить еще 246 тысяч долларов на другом объекте строительства.

Сейчас в Киевской городской государственной администрации сотрудники Службы безопасности Украины проводят неотложные обыски.

Как сообщал портал "Комментарии", мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в декларировании недостоверной информации.

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