Мэра Одессы Труханова подозревают в декларировании недостоверной информации

Мэра Одессы Геннадия Труханов подозревают в предоставлении недостоверной информации в декларации о доходах за 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры со ссылкой на слова руководителя Назара Холодницкого.

Глава города не сообщили об имуществе и доходах жены в своей декларации за 2017 год. Речь идет о квартире в Одессе, парковочного места, корпоративных правах и автомобиля — в сумме незадекларированное имущество следствие оценило в 16,3 миллиона гривень или 588,7 тысячи долларов.

В итоге на Геннадия Труханова открыли дело по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины за декларирование недостоверной информации, за что ему грозят общественные работы, штраф или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать некоторые государственные должности до 3 лет.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали расследование этого дела еще в марте 2019 года.

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