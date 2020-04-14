Мэра Одессы Труханова подозревают в декларировании недостоверной информации

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Мэра Одессы Геннадия Труханов подозревают в предоставлении
недостоверной информации в декларации о доходах за 2017 год. Об этом сообщили в
пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры со ссылкой на
слова руководителя Назара Холодницкого.
Глава города не сообщили об имуществе и доходах жены в своей
декларации за 2017 год. Речь идет о квартире в Одессе, парковочного места,
корпоративных правах и автомобиля — в сумме незадекларированное имущество
следствие оценило в 16,3 миллиона гривень или 588,7 тысячи долларов.
В итоге на Геннадия Труханова открыли дело по статье 366-1 Уголовного
кодекса Украины за декларирование недостоверной информации, за что ему грозят
общественные работы, штраф или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением
права занимать некоторые государственные должности до 3 лет.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и
прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали расследование
этого дела еще в марте 2019 года.
Как сообщал портал "Комментарии", мэр Днепра Борис Филатов
пригрозил церквям отключить воду и свет, заложить двери и перекопать дороги.
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