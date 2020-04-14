«И не поможет вам никто»: мэр Днепра пригрозил церквям из-за богослужений на Пасху

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Сегодня, 14 апреля, мэр Днепра Борис Филатов написал "пафосное
обращение, чтобы на Пасху все оставались дома", о чем попросили в пресс-службе.
Соответствующую публикацию Борис Филатов разместил на своей официальной
странице в Facebook.
Мэр Днепра подчеркнул, что власти сказали "все, что хотели
сказать", на встрече в епархии 9 апреля. Но он "так понял, что некоторые не
услышали", поэтому решил еще раз объяснить священнослужителям необходимость
отказаться от богослужений в церквях на Пасху из-за риска заболевания
коронавирусом Covid-19.
Филатов пообещал штрафы от полиции, уголовные дела, а также "весь
комплекс мероприятий от городской власти". Судя по его словам, в этот "комплекс"
входит отключение воды и света, заложение дверей и перекапывание дорог, отмена
документов по земле и любых разрешений на реконструкцию.
"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и
перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим", — заявил Борис Филатов.
Также Филатов еще раз подчеркнул свое недовольство и отношение
к планам массовых собраний в церквях Днепра на Пасху.
"Мы же с вами не ругались все эти годы, правда? Но если вы
хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно
предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой
Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", — заявил мэр Днепра.
Как сообщал портал "Комментарии", в МВФ прогнозируют падение экономики Украины на 7,7% по итогам 2020 года.
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