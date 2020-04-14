«И не поможет вам никто»: мэр Днепра пригрозил церквям из-за богослужений на Пасху

Сегодня, 14 апреля, мэр Днепра Борис Филатов написал "пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома", о чем попросили в пресс-службе. Соответствующую публикацию Борис Филатов разместил на своей официальной странице в Facebook.

Мэр Днепра подчеркнул, что власти сказали "все, что хотели сказать", на встрече в епархии 9 апреля. Но он "так понял, что некоторые не услышали", поэтому решил еще раз объяснить священнослужителям необходимость отказаться от богослужений в церквях на Пасху из-за риска заболевания коронавирусом Covid-19.

Филатов пообещал штрафы от полиции, уголовные дела, а также "весь комплекс мероприятий от городской власти". Судя по его словам, в этот "комплекс" входит отключение воды и света, заложение дверей и перекапывание дорог, отмена документов по земле и любых разрешений на реконструкцию.

"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим", — заявил Борис Филатов.

Также Филатов еще раз подчеркнул свое недовольство и отношение к планам массовых собраний в церквях Днепра на Пасху.

"Мы же с вами не ругались все эти годы, правда? Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", — заявил мэр Днепра.

Как сообщал портал "Комментарии", в МВФ прогнозируют падение экономики Украины на 7,7% по итогам 2020 года.

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