Экономика Украины упадет на 7,7% по итогам 2020 года — МВФ

В Международном валютном фонде прогнозируют падение экономики Украины, а именно валового внутреннего продукта, на 7,7% по итогам 2020 года. Об этом сообщили в Обзоре мировой экономики Международного валютного фонда, опубликованного 14 апреля.

Прогноз Международного валютного фонда — худший из прогнозов для украинской экономики в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Однако при этом в организации также прогнозируют рост экономики Украины на 3,6% уже в следующем 2021 году.

Также МВФ прогнозирует рост инфляции на 4,5% в 2020 году, а также на 7,2% — в 2021 году. По оценкам фонда, уровень украинской безработицы возрастет до 10,1% в 2020 году и снизится до 9,3% в 2021 году.

Прогноз МВФ уникален своим сроком — всего на 2 года из-за неопределенности в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Сегодня Всемирный банк также прогнозировал падение украинской экономики, но всего на 3,5%. Правительство страны рассчитывает на сокращение ВВП на 4,8% в 2020 году.

Как сообщал портал "Комментарии", в Запорожье от коронавируса умер директор одного из местных рынков, который отказался закрываться на карантин из-за коронавируса.

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