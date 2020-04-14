Экономика Украины упадет на 7,7% по итогам 2020 года — МВФ

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В Международном валютном фонде прогнозируют падение
экономики Украины, а именно валового внутреннего продукта, на 7,7% по итогам
2020 года. Об этом сообщили в Обзоре мировой экономики Международного валютного
фонда, опубликованного 14 апреля.
Прогноз Международного валютного фонда — худший из прогнозов
для украинской экономики в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Однако при этом в
организации также прогнозируют рост экономики Украины на 3,6% уже в следующем
2021 году.
Также МВФ прогнозирует рост инфляции на 4,5% в 2020 году, а
также на 7,2% — в 2021 году. По оценкам фонда, уровень украинской безработицы
возрастет до 10,1% в 2020 году и снизится до 9,3% в 2021 году.
Прогноз МВФ уникален своим сроком — всего на 2 года из-за
неопределенности в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Сегодня Всемирный
банк также прогнозировал падение украинской экономики, но всего на 3,5%.
Правительство страны рассчитывает на сокращение ВВП на 4,8% в 2020 году.
Как сообщал портал "Комментарии", в Запорожье от коронавируса
умер директор одного из местных рынков, который отказался закрываться на
карантин из-за коронавируса.
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