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В Запорожье от коронавируса умер директор рынка, который отказался закрываться на карантин

Директор рынка в Запорожье был госпитализирован неделю назад

сегодня, 17:07
Автор:

• Антон Корнилов

В Запорожье от коронавируса умер директор рынка, который отказался закрываться на карантин

Сегодня, 14 апреля, в больнице в Запорожье 65-летний директор одного из местных рынков умер от коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Укринформ со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, мужчина был в тяжелом состоянии и ночью умер. Председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок сообщал о госпитализации директора рынка на брифинге 7 апреля — еще неделю назад.

Тогда глава области рассказал, что мужчину доставили в областную инфекционную больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также Туринок добавил, что директор одного из местных рынков — единственный пациент в Запорожской области, которому потребовалась помощь аппарата искусственной вентиляции легких.

Медики рассказали изданию, что первые симптомы у пациента проявились еще 19 марта, а самолечение не помогло. Коронавирус у него подтвердился

Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире зарегистрировано более 120 тысяч смертей от коронавируса и почти 2 миллиона заболевших.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3005384-v-zaporoze-ot-koronavirusa-umer-direktor-odnogo-iz-mestnyh-rynkov.html
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