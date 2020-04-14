В Запорожье от коронавируса умер директор рынка, который отказался закрываться на карантин

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Сегодня, 14 апреля, в больнице в Запорожье 65-летний
директор одного из местных рынков умер от коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании
Укринформ со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, мужчина был в тяжелом состоянии и
ночью умер. Председатель Запорожской областной государственной администрации
Виталий Туринок сообщал о госпитализации директора рынка на брифинге 7 апреля —
еще неделю назад.
Тогда глава области рассказал, что мужчину доставили в
областную инфекционную больницу, где подключили к аппарату искусственной
вентиляции легких. Также Туринок добавил, что директор одного из местных рынков
— единственный пациент в Запорожской области, которому потребовалась помощь
аппарата искусственной вентиляции легких.
Медики рассказали изданию, что первые симптомы у пациента
проявились еще 19 марта, а самолечение не помогло. Коронавирус у него
подтвердился
Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире
зарегистрировано более 120 тысяч смертей от коронавируса и почти 2 миллиона
заболевших.
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