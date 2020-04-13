119 тыс. смертей и более 1,9 млн заболевших: статистика коронавируса в мире

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На момент публикации во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели 1 917 209
человек, из которых 119 тысяч умерли, а еще более 441 тысячи человек выздоровели.
При этом 1 356 887 человек по всему миру продолжают болеть
коронавирус. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших во всем мире остаются США — 583 411
человек. Второе и третье места в антирейтинге по-прежнему занимают Испания и
Италия соответственно — почти 170 тысяч и почти 160 тысяч заболевших. На
четвертом и пятом местах Франция, где болеют почти 137 тысяч человек, и
Германия, где болеют более 128 тысяч человек.
По числу смертей лидирует также США — 23 462. Второе и
третье места в антирейтинге занимают Италия и Испания соответственно — 20 465
и 17 628. По числу выздоровевших на первом месте Китай — 77 663, на
втором месте Испания — 64 727, на третьем Германия — 64 300.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир
Зеленский отреагировал на ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне.
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