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119 тыс. смертей и более 1,9 млн заболевших: статистика коронавируса в мире

Более 1,35 млн человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом

13 апреля 2020, 23:56
Автор:

• Антон Корнилов

119 тыс. смертей и более 1,9 млн заболевших: статистика коронавируса в мире

На момент публикации во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели 1 917 209 человек, из которых 119 тысяч умерли, а еще более 441 тысячи человек выздоровели. При этом 1 356 887 человек по всему миру продолжают болеть коронавирус. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших во всем мире остаются США — 583 411 человек. Второе и третье места в антирейтинге по-прежнему занимают Испания и Италия соответственно — почти 170 тысяч и почти 160 тысяч заболевших. На четвертом и пятом местах Франция, где болеют почти 137 тысяч человек, и Германия, где болеют более 128 тысяч человек.

По числу смертей лидирует также США — 23 462. Второе и третье места в антирейтинге занимают Италия и Испания соответственно — 20 465 и 17 628. По числу выздоровевших на первом месте Китай — 77 663, на втором месте Испания — 64 727, на третьем Германия — 64 300.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне.

 


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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