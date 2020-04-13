«Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне»: Зеленский отреагировал на пожары

Сегодня, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне и заявил, что внимательно следит за ситуацией. Об этом глава государства сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.



Также президент рассказал, что пожарные делают все возможное для борьбы с чрезвычайной ситуацией в Чернобыльской зоне, и поблагодарил их за мужество и преданность делу. Зеленский заявил, что завтра, 14 апреля, заслушает информацию по поводу пожаров от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

"Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", — заявил президент Украины.

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне продолжается распространяться уже в течение десяти дней. Сегодня член общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко рассказал, что ситуация с пожарами критическая, а огонь уже добрался до Припяти и находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов.

Как сообщал портал "Комментарии", антиколомойский закон вряд ли будут рассматривать на этой неделе.

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