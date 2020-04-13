Антиколомойский закон вряд ли будут рассматривать на этой неделе — нардеп Гетманцев

Так называемый антиколомойский закон вряд ли успеют подготовить к голосованию во втором чтении в Верховной Раде Украины до конца этой недели. Об этом сообщили в издании hromadske со ссылкой на слова народного депутата от фракции "Слуга народа" и главы Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Народный депутат рассказал, что из-за большого количества поправок возникли технические трудности на пути к принятию законопроекта во втором чтении и в целом. При этом Даниил Гетманцев уверен, что голосов для принятия будет достаточно и антиколомойский закон в итоге будет принят.

Он рассказал, что партия "Слуга народа" нацелена на принятие этого законопроекта и, если нужно, "будут искать" голоса. Гетманцев сказал, что не знает, хватит ли голосов, об этом пока рано говорить.

"Я убежден, что когда он (законопроект — ред.) зайдет в зал, голосов будет хватать", — заявил народный депутат.

В конце марта Верховная Рада приняла законопроект о рынке земли во втором чтении и в целом и поддержала в первом чтении так называемый антиколомойский закон. Именно на этих законопроектах настаивал Международный валютный фонд для выдачи Украине кредита. Народные депутат подали к антиколомойскому закону рекордные 16 тысяч поправок.

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