Защитные маски станут нормой для всего мира — ВОЗ

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Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил,
что защитные маски или другие средства индивидуальной защиты скоро могут стать
новой нормой жизни для всего человечества. Об этом сообщили в издании BBC со
ссылкой на слова специального представителя директора Всемирной организации
здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Covid-19 Дэвида Набарро.
"Я уверен, что какая-то форма личной защиты станет нормой",
— сказал Набарро.
Также специальный представитель директор ВОЗ рассказал, что
абсолютно все будут нуждаться в средствах индивидуальной защиты, потому что
точные сроки изготовления вакционы от коронавируса на текущий момент
неизвестны. Также под вопросом остается возможность выработки иммунитета после
заболевания.
В организации подчеркнули, что в первую очередь масками
должны быть обеспечены медицинские сотрудники из-за постоянного контакта с
больными коронавирусом. На момент публикации во всем мире заболели более 1,915
миллиона человек.
Как сообщал портал "Комментарии", 550 американских военных моряков заболели коронавирусом Covid-19
на борту американского авианосца Теодор Рузвельт — это более 10% членов
экипажа.
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