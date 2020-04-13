Защитные маски станут нормой для всего мира — ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что защитные маски или другие средства индивидуальной защиты скоро могут стать новой нормой жизни для всего человечества. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на слова специального представителя директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Covid-19 Дэвида Набарро.

"Я уверен, что какая-то форма личной защиты станет нормой", — сказал Набарро.

Также специальный представитель директор ВОЗ рассказал, что абсолютно все будут нуждаться в средствах индивидуальной защиты, потому что точные сроки изготовления вакционы от коронавируса на текущий момент неизвестны. Также под вопросом остается возможность выработки иммунитета после заболевания.

В организации подчеркнули, что в первую очередь масками должны быть обеспечены медицинские сотрудники из-за постоянного контакта с больными коронавирусом. На момент публикации во всем мире заболели более 1,915 миллиона человек.

Как сообщал портал "Комментарии", 550 американских военных моряков заболели коронавирусом Covid-19 на борту американского авианосца Теодор Рузвельт — это более 10% членов экипажа.

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