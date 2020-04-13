550 человек заболели коронавирусом на борту авианосца США

На борту американского авианосца Теодор Рузвельт более 10% членов экипажа, среди которых американские военные моряки, заразились коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании AFP со ссылкой на слова представителя Военно-морских сил США.

Авианосец Теодор Рузвельт остановился на острове Гуам — владение штатов в Тихом Океане. Уже 92% членов экипажа прошли тестирование на коронавирус Covid-19 — у 550 из подтвердилось заболевание, охватившее весь мир. Еще у 3673 человек результат теста на коронавирус показал отрицательный результат.

На борту авианосца находится более 4 тысяч человек, на основе чего можно сделать вывод, что заболели более 10% членов экипажа. Представитель Военно-морских сил США в своем комментарии уточнил, что члены экипажа, у которых тест на коронавирус показал отрицательный результат, перемещены в гостиницы и казармы на острове.

На момент публикации в США почти 580 тысяч человек заболели коронавирусом Covid-19.

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