550 человек заболели коронавирусом на борту авианосца США

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На борту американского авианосца Теодор Рузвельт более 10%
членов экипажа, среди которых американские военные моряки, заразились
коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщили в издании AFP со ссылкой на слова представителя Военно-морских сил США.
Авианосец Теодор Рузвельт остановился на острове Гуам —
владение штатов в Тихом Океане. Уже 92% членов экипажа прошли тестирование на
коронавирус Covid-19 —
у 550 из подтвердилось заболевание, охватившее весь мир. Еще у 3673 человек
результат теста на коронавирус показал отрицательный результат.
На борту авианосца находится более 4 тысяч человек, на
основе чего можно сделать вывод, что заболели более 10% членов экипажа.
Представитель Военно-морских сил США в своем комментарии уточнил, что члены
экипажа, у которых тест на коронавирус показал отрицательный результат,
перемещены в гостиницы и казармы на острове.
На момент публикации в США почти 580 тысяч человек заболели
коронавирусом Covid-19.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Франции
Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая.
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