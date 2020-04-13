Макрон продлил карантин во Франции до 11 мая

Сегодня, 13 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к гражданам продлил срок действия ограничительных мер в стране до 11 мая из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании EuroNews со ссылкой на обращение президента Франции.

Также Макрон заявил, что с 11 мая школы и детские сады начнут постепенно возобновлять работу. А культурные, спортивные и другие массовые мероприятия останутся под запретом как минимум до июля.

Пока что жители страны не могут покидать свои дома даже для посещения работы. Причиной для выхода может быть покупка жизненно важных товаров, среди которых продукты и лекарства, и помощь нуждающимся.

На момент публикации во Франции почти 137 тысяч человек заболели коронавирусом Covid-19. Страна занимает 4-е место в мире по числу заболевших. Во Франции от коронавируса умерли почти 15 тысяч человек, еще почти 28 тысяч человек выздоровели. Продолжают болеть 94 тысячи человек.

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