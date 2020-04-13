Статистика секса украинцев на карантине: больше — у 8%, меньше — у 17%

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В прошлом месяце 3% украинцев заявили, что стали заметно
чаще заниматься сексом, а 9% рассказали о значительном сокращении количества
половых актов в марте. Об этом сообщили в издании Страна со ссылкой на
результаты опроса проекта Rubikon.
Большинство украинцев, а именно 35%, не заметили изменений в
своей половой жизни за последний месяц в связи с общенациональным карантином в
Украине. Около 40% опрошенных отказались отвечать на вопросы о динамике своей
половой жизни.
По итогам опроса в сумме у 8% украинцев за последний месяц
стало больше секса, чем раньше. А еще у 17% количество половых контактов
сократилось. При этом в опросе не уточняют по поводу связи результатов с
распространением пандемии коронавируса Covid-19.
Также опрос показал, что 19% украинцев занимаются сексом раз в два-три дня, 9% — раз в неделю, 5% — каждый день, 5% — раз в три-четыре недели или реже, 3% — раз в две недели. Еще 14% не занимались сексом в последний месяц, а 45% опрошенных отказались или не смогли ответить на этот вопрос.
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