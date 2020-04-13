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Статистика секса украинцев на карантине: больше — у 8%, меньше — у 17%

Для 35% украинцев частота секса за последний месяц не изменилась

сегодня, 21:00
Автор:

• Антон Корнилов

Статистика секса украинцев на карантине: больше — у 8%, меньше — у 17%

В прошлом месяце 3% украинцев заявили, что стали заметно чаще заниматься сексом, а 9% рассказали о значительном сокращении количества половых актов в марте. Об этом сообщили в издании Страна со ссылкой на результаты опроса проекта Rubikon.

Большинство украинцев, а именно 35%, не заметили изменений в своей половой жизни за последний месяц в связи с общенациональным карантином в Украине. Около 40% опрошенных отказались отвечать на вопросы о динамике своей половой жизни.

По итогам опроса в сумме у 8% украинцев за последний месяц стало больше секса, чем раньше. А еще у 17% количество половых контактов сократилось. При этом в опросе не уточняют по поводу связи результатов с распространением пандемии коронавируса Covid-19.

Также опрос показал, что 19% украинцев занимаются сексом раз в два-три дня, 9% — раз в неделю, 5% — каждый день, 5% — раз в три-четыре недели или реже, 3% — раз в две недели. Еще 14% не занимались сексом в последний месяц, а 45% опрошенных отказались или не смогли ответить на этот вопрос.

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Источник: https://strana.ua/news/261048-koronavirus-v-ukraine-vo-vremja-karantina-tolko-3-ukraintsev-stali-chashche-zanimatsja-seksom-.html
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