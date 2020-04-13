Новые iPhone по дизайну будут похожи на iPad Pro — СМИ

Всемирно известная технологическая компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone в 2020 году в дизайне последних версий iPad Pro. Об этом сообщили в издании Bloomberg со ссылкой на внутренние источники в компании.



По информации СМИ, обновленная линейка смартфонов Apple получит 4 модели с поддержкой новой технологии беспроводной мобильной связи 5G — два флагмана на замену 11 Pro и 11 Pro Max и две бюджетных версии на замену iPhone 11.

Более дорогие версии смартфонов, согласно источнику, должны получить новый дизайн с плоскими гранями из нержавеющей стали и закругленными углами — прямо как в новом iPad Pro 2020 года. Также новинки получат по 3 камеры и сканер LiDAR, как в планшете Apple. Более дешевые iPhone в 2020 году останутся с двумя камерами.

Среди прочего ожидается увеличение размера экранов и уменьшение так называемой "челки" или "моноброви" вверху экрана. Очевидно, что будут добавлены новые процессоры.

Также источник сообщает, что Apple работает над бюджетным вариантом домашней колонки HomePod и беспроводным трекером Apple Tags.

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