Новые iPhone по дизайну будут похожи на iPad Pro — СМИ

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6772.64
ETH/USD
154.17
LTC/USD
40.40
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
29.80
RUB/UAH
0.37
Всемирно известная технологическая компания Apple планирует
выпустить новые модели iPhone в 2020 году в дизайне последних версий iPad Pro. Об этом сообщили в
издании Bloomberg со ссылкой на внутренние источники в компании.
По информации СМИ, обновленная линейка смартфонов Apple получит
4 модели с поддержкой новой технологии беспроводной мобильной связи 5G — два флагмана на замену 11
Pro и
11 Pro
Max и две
бюджетных версии на замену iPhone
11.
Более дорогие версии смартфонов, согласно источнику, должны
получить новый дизайн с плоскими гранями из нержавеющей стали и закругленными
углами — прямо как в новом iPad Pro
2020 года. Также новинки получат по 3 камеры и сканер LiDAR, как в планшете Apple. Более дешевые iPhone в 2020 году
останутся с двумя камерами.
Среди прочего ожидается увеличение размера экранов и
уменьшение так называемой "челки" или "моноброви" вверху экрана. Очевидно, что
будут добавлены новые процессоры.
Также источник сообщает, что Apple работает
над бюджетным вариантом домашней колонки HomePod и беспроводным трекером Apple Tags.
Как сообщал портал "Комментарии", компания Disney планирует
отправить в неоплачиваемый отпуск 43 тысячи сотрудников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости