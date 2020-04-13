Компания Disney планирует отправить в неоплачиваемый отпуск 43 тысячи сотрудников

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Компания Disney планирует отправить в неоплачиваемый отпуск с 19 апреля
около 43 тысяч своих сотрудников, среди которых в основном сотрудники
Диснейленда и некоторых киностудий. Об этом сообщили в издании Variety.
В Профсоюзе работников Disney уже заявили, что после приказа об отправке в
неоплачиваемый отпуск каждый сотрудник сможет подать заявление на получение
пособия по безработице в штате Флорида.
Владельцы страховок сохранят свои страховые выплаты в
медицинской сфере на срок до одного года, потому что компания обязана полностью
оплатить расходы на страхование и тесты на коронавирус Covid-19 для своих сотрудников.
В профсоюзе рассказали, что сотрудники сохранят трудовой
стаж, льготы и размер заработных плат. Они смогут вернуться к работе после
принудительных неоплачиваемых отпусков из-за распространения коронавируса Covid-19 в мире.
После вступления в силу этого решения в Диснейленде
останется менее 200 сотрудников, которые будут проверить оборудование и следить
за чистотой в парках. От такого решения пострадали также сотрудники крупных
киностудий Disney,
среди которых Marvel, Pixar и
Lucasfilm. В основном в
неоплачиваемые отпуска отправят сотрудников отдела дистрибуции и маркетинга.
Как сообщал портал "Комментарии", в США в результате торнадо
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