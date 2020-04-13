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Компания Disney планирует отправить в неоплачиваемый отпуск 43 тысячи сотрудников

В неоплачиваемый отпуск отправят в основном сотрудников Диснейленда

сегодня, 19:48
Автор:

• Антон Корнилов

Компания Disney планирует отправить в неоплачиваемый отпуск 43 тысячи сотрудников

Компания Disney планирует отправить в неоплачиваемый отпуск с 19 апреля около 43 тысяч своих сотрудников, среди которых в основном сотрудники Диснейленда и некоторых киностудий. Об этом сообщили в издании Variety.

В Профсоюзе работников Disney уже заявили, что после приказа об отправке в неоплачиваемый отпуск каждый сотрудник сможет подать заявление на получение пособия по безработице в штате Флорида.

Владельцы страховок сохранят свои страховые выплаты в медицинской сфере на срок до одного года, потому что компания обязана полностью оплатить расходы на страхование и тесты на коронавирус Covid-19 для своих сотрудников.

В профсоюзе рассказали, что сотрудники сохранят трудовой стаж, льготы и размер заработных плат. Они смогут вернуться к работе после принудительных неоплачиваемых отпусков из-за распространения коронавируса Covid-19 в мире.

После вступления в силу этого решения в Диснейленде останется менее 200 сотрудников, которые будут проверить оборудование и следить за чистотой в парках. От такого решения пострадали также сотрудники крупных киностудий Disney, среди которых Marvel, Pixar и Lucasfilm. В основном в неоплачиваемые отпуска отправят сотрудников отдела дистрибуции и маркетинга.

Как сообщал портал "Комментарии", в США в результате торнадо погибли как минимум 7 человек и повреждены около 300 домов.


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Источник: https://variety.com/2020/biz/news/disney-world-closed-employees-laid-off-furlough-1234577987/
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