В США в результате торнадо погибли 7 человек

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Вчера, 12 апреля, на юге США прошел сильный торнадо, который
затронул штаты Миссисипи и Луизиана. В результате природного происшествия
погибли как минимум 7 человек. Об этом сообщили в издании CNN.
На юге американского штата Миссисипи поднялся сильный ветер
и прошел торнадо, который убил как минимум 7 человек. В соседнем штате Луизиана
природный катаклизм повредил около 300 жилых домов и хозяйственных построек, в
результате чего тысячи местных жителей остались без электричества.
В штате Луизиана пока не сообщали о пострадавших или погибших.
Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение из-за
торнадо.
"Никто не хотел бы такого празднования Пасхального
воскресенья", — заявил Ривз.
Директор департамента управления чрезвычайными ситуациями
округа Грег Сенфорд заявил, что в округе Ковингтон в штате Миссисипи каждый
сотрудник экстренных служб работал в воскресенье вечером, чтобы разобраться с
ущербом от "большого и разрушительного торнадо".
Как сообщал портал "Комментарии", в Китае запретили публиковать научные исследования о происхождении Covid-19 без согласования с
правительством.
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