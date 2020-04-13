В США в результате торнадо погибли 7 человек

Вчера, 12 апреля, на юге США прошел сильный торнадо, который затронул штаты Миссисипи и Луизиана. В результате природного происшествия погибли как минимум 7 человек. Об этом сообщили в издании CNN.

На юге американского штата Миссисипи поднялся сильный ветер и прошел торнадо, который убил как минимум 7 человек. В соседнем штате Луизиана природный катаклизм повредил около 300 жилых домов и хозяйственных построек, в результате чего тысячи местных жителей остались без электричества.

В штате Луизиана пока не сообщали о пострадавших или погибших. Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение из-за торнадо.

"Никто не хотел бы такого празднования Пасхального воскресенья", — заявил Ривз.

Директор департамента управления чрезвычайными ситуациями округа Грег Сенфорд заявил, что в округе Ковингтон в штате Миссисипи каждый сотрудник экстренных служб работал в воскресенье вечером, чтобы разобраться с ущербом от "большого и разрушительного торнадо".

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