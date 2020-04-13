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Китай запретил информацию о происхождении коронавируса

Публиковать исследования о коронавирусе можно только с разрешения властей

сегодня, 15:53
Автор:

• Сергей Медведев

Китай запретил информацию о происхождении коронавируса

Власти Китайской народной республики приняли решение запретить публикацию исследований о происхождении коронавируса. Аналитики рассматривают такие действия, как попытку контролировать всю информацию, связанную с распространением пандемии.

Ранее китайские ученые предали огласке ряд фактов и исследований, которые допускают, что ответственность за распространение вируса лежит на правительстве. Материалы были опубликованы в иностранных изданиях. Теперь, согласно новым правилам, исследования разрешено будет публиковать только после одобрения одним из специальных департаментов Министерства здравоохранения, что может свидетельствовать о цензуре в СМИ.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее китайские ученые дали прогноз о второй волне коронавируса.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/04/12/asia/china-coronavirus-research-restrictions-intl-hnk/index.html?fbclid=IwAR3DlhLtFCr9koySQPFEMiDx_F0vO7wStMWZzUHch62LLsKzY-VH5Wa1_A8
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