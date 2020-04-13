Китай запретил информацию о происхождении коронавируса

Власти Китайской народной республики приняли решение запретить публикацию исследований о происхождении коронавируса. Аналитики рассматривают такие действия, как попытку контролировать всю информацию, связанную с распространением пандемии.

Ранее китайские ученые предали огласке ряд фактов и исследований, которые допускают, что ответственность за распространение вируса лежит на правительстве. Материалы были опубликованы в иностранных изданиях. Теперь, согласно новым правилам, исследования разрешено будет публиковать только после одобрения одним из специальных департаментов Министерства здравоохранения, что может свидетельствовать о цензуре в СМИ.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее китайские ученые дали прогноз о второй волне коронавируса.

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