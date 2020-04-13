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Китайские медики рассказали, когда ждать второй волны коронавируса

Остановить пандемию до лета не получится, волна коронавируса накроет планету вновь, считают китайские врачи.

сегодня, 15:45
Автор:

• Виолетта Комаровская

Китайские медики рассказали, когда ждать второй волны коронавируса

Китайские медики призывают мир готовиться ко второй волне коронавируса. Ее следует ждать уже в ноябре. Об этом заявил руководитель группы экспертов по борьбе с коронавирусом в Китае Чжан Веньхун. 

Кроме того, что Чжан Веньхун возглавил группу медиков-экпертов, он сам является практикующим врачом и руководит инфекционным отделением в одной из больниц Шанхая. Он уверен, что победить пандемию до лета - нереальная задача. Пока нет вакцины от коронавируса, он будет атаковать человечество. После относительного затишья летом, Covid-19 может ударить с новой силой уже в ноябре этого года. И тогда врачи снова столкнуться с огромных количеством инфицированных, считает Веньхун. 

Но есть и положительные новости. Новая волна не должна быть такой же сильной и смертоносной, как нынешняя вспышка. Это связанно, в частности, и с тем, что врачи уже будут к ней готовы и будут иметь алгоритм действия в условиях новой вспышки коронавируса. 

Сейчас первая волна коронавируса достигла своего пика во многих странах, в частности, в США и Европе. Здесь распространение инфекции удается контролировать. Гораздо больше китайский медик обеспокоен тем, что происходит в странах третьего мира, где медицина развита не столь сильно: Индии, странах Африки и Южной Америки. Здесь вспышку контролировать сложнее и это несет угрозу всему миру.

В мире по состоянию на понедельник, 13 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом приближается к двум миллионам. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что КНДР заявила об отсутствии больных коронавирусом в стране. 



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Источник: https://www.caixinglobal.com/2020-04-08/interview-zhang-wenhong-warns-of-second-wave-of-covid-19-pandemic-101539756.html
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