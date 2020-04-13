Страна без коронавируса: в КНДР заявили об отсутствии заражения

Мировая пандемия COVID-19 обошла стороной Северную Корею. В республике не выявлено ни одного случая заражения. Об этом сказано в докладе правительства, который представили на сессии Верховного народного собрания.

"В области здравоохранения в общегосударственном масштабе интенсивно провели медицинское наблюдение и работу по изоляции для предотвращения заболевания COVID-19, и в нашей стране до сих пор не найден ни один зараженный", - сказано в министерском докладе.

Тем не менее, в правительстве КНДР намерены продолжать работу по предотвращению эпидемии. Так, в конце января власти перекрыли границу с Китаем и ужесточили проверки прибывающих иностранцев. Карантин для въезжающих в страну составляет 30 дней.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Испании решило ослабить карантин в стране.

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