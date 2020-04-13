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Самый строгий карантин в Европе: Испания снимает ограничения, несмотря на пандемию

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, как в стране будут снимать карантин в разгар пандемии коронавируса

сегодня, 09:20
Автор:

• Елена Волкова

Самый строгий карантин в Европе: Испания снимает ограничения, несмотря на пандемию

Правительство Испании, где 14  марта ввели режим чрезвычайного положения, приняло решение ослабить карантин. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес.

По словам чиновника, в стране, где инфицировано более 160 тысяч, снимут ограничения на передвижение и сферу обслуживания. Санчес говорит, что они даже не вступают во вторую фазу и тревога остается. Именно поэтому они не отменяют самоизоляцию для населения. Санчес говорит, что карантин будет ослабевать постепенно, и это не помешает борьбе с коронавирусом. До нововведений предпринятые в Испании меры считались самыми строгими в Европе.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что коронавирус немного ослабил свою хватку в Италии. В стране стали фиксировать меньше умерших от болезни. За минувшие сутки таких было 431, что, несмотря на внушительные масштабы, все же является самым низким показателем почти за месяц. В последний раз примерно такое же количество погибших, а именно 427, было 19 марта. Об этом говорится на портале Worldometer, где собирают статистику летальных случаев в режиме реального времени. 

Антирекорд смертности в Италии был 27 марта, когда коронавирус унес жизни 919 пациентов. Местные врачи надеются, что пик уже позади. Однако, карантин в стране пока не ослабляют, наоборот, его к пасхальным праздникам усилили еще больше. По количеству инфицированных Италия - третья страна в мире после США и Испании.


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Источник: comments.ua
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