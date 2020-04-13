Коронавирус отступает и куличи для малоимущих: новости, которые вы могли пропустить

Коронавирус отступает

Коронаврус немного ослабил свою хватку в Италии. В стране стали фиксировать меньше умерших от болезни. За минувшие сутки таких было 431, что, несмотря на внушительные масштабы, все же является самым низким показателем почти за месяц. В последний раз примерно такое же количество погибших, а именно 427, было 19 марта. Об этом говорится на портале Worldometer, где собирают статистику летальных случаев в режиме реального времени. Антирекорд смертности в Италии был 27 марта, когда коронавирус унес жизни 919 пациентов. Местные врачи надеются, что пик уже позади. Однако, карантин в стране пока не ослабляют, наоборот, его к пасхальным праздникам усилили еще больше. По количеству инфицированных Испания третья страна в мире после США и Испании.





Расшифровка самописцев "МАУ" откладывается

Из-за коронавируса с расшифровкой самописцев сбитого в Иране лайнера "МАУ" придется повременить. Канада и несколько других стран, чьи граждане погибли во время крушения, обратились к властям Тегерана с просьбой отложить расследование. Связано это, прежде всего, с тем, что из-за карантинных ограничений специалисты с этих стран не могут прилететь в Иран. Соответствующее заявление сделали в Совете безопасности на транспорте Канады. Украинский самолет иранские военные сбили вблизи Тегерана 8 января. На борту было 176 пассажиров и членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Передавать черные ящики Украине либо какой-то другой стране Тегеран отказался. Но попросил прислать специалистов, которые помогли бы с расшифровкой.





Смертельный торнадо

Шесть человек погибли из-за сильнейшего торнадо в американском штате Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CNN. Стихия разбушевалась накануне. Спасатели еще считают убытки. В соседнем с Миссисипи штате Луизиана также зафиксировали ряд повреждений. Там обошлось без жертв. Однако торнадо повредил около 300 домов и построек. Без электрики остались около тысячи семей.





Освящение куличей

Паски для малоимущих освятили в Киеве. Вместе это сделали священники Православной церкви Украины и представители греко-католической церкви. В общем освятили 10 тысяч куличей. Их повезут тем, кто не может себе купить пасхальное угощение самостоятельно, либо не имеет возможности выйти освятить его. Также священники на выходных освятили паски, которые украинцам будут развозить представители "Укрпочты". Деньги за доставку там не берут. А вот за сам пасхальный кулич придется заплатить около 50 гривен.





Ранее "Комментарии" рассказывали, каким будет понедельник, 13 апреля.

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