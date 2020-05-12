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Личные данные миллионов украинцев оказались в свободном доступе

В Сеть слили водительские удостоверения и данные биометрических паспортов 26 миллионов украинцев

сегодня, 12:36 813
Автор:

• Зинченко Павел

Личные данные миллионов украинцев оказались в свободном доступе

В Telegram начал действовать бот UA Baza, который выводит в широкий доступ персональные данные и документи украинцев. В частности, стала доступной информация о 26 миллионах водительских удостоверений.

Как сообщил глава общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фленц, бот UA Baza имеет данные госреестра, а также базы "Новой почты" и пароли из соцсетей Вконтакте и linkedin. Фленц отметил, что в открытом доступе также оказались паспортные данные, старые пароли, а также данные с биометрических паспортов и водительские удостоверения.

В Министерстве цифровой трансформации отрицают любую причастность сервиса "Дія" к утечке данных. Там уверяют, что "Дія" не имеет собственной базы данных, а лишь отражает информацию из реестров. Также глава министерства Михаил Федоров добавил, что объем информации, доступный в боте, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает сервис. Анализ бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в Даркнете. Речь идет о базе ПриватБанка, а также других негосударственных баз данных.

Также в Министерстве заверили, что СБУ начала следственные действия относительно деятельности этого бота и доступных в нем персональных данных.

Как сообщало издание "Комментарии", до конца года в приложении "Дія" появятся 50 онлайн-услуг.


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Источник: https://24tv.ua/techno/po-toy-biy-didzhitalizatsiyi-26-milyoniv-dokumentiv-ukrayintsiv_n1341963
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