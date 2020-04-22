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До конца года в приложении «Дія» появятся 50 онлайн-услуг, сейчас – 27

В правительстве презентовали цифровые паспорта в мобильном приложении «Дія», а также анонсировали создание новых онлайн-услуг

сегодня, 17:26
Автор:

• Таисия Ерохина

До конца года в приложении «Дія» появятся 50 онлайн-услуг, сейчас – 27

В украинском приложении "Дія" в конце года должны появиться 50 онлайн-услуг. Об этом заявил во время сегодняшней онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, сегодня при участии президента Владимира Зеленского состоялась онлайн-презентация цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія". В частности были представлены цифровой паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, электронный студенческий и возможность создать ФЛП онлайн. Кроме того, глава Кабмина анонсировал 50 электронных услуг до конца года. Говорилось об оптимизированных услугах по прописке ребенка онлайн, а также услугах в сфере строительства, социальной защиты и регистрации юридических лиц.

"Граждане могут проверить имеющуюся информацию о себе с пяти государственных реестров. То есть, фактически, каждый из нас может посмотреть, а что о нас знает, как нас видит государство", - сказал Шмыгаль.

Добавим, что сейчас приложение насчитывает 27 онлайн-услуг. За два месяца в нем зарегистрировались 2,3 млн активных пользователей.

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Источник: https://comments.ua
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